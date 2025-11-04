‘Woensdag wisselend bewolkt, ook komende dagen ruimte voor de zon’

Foto: Gerard Kobes

De zon krijgt de komende dagen regelmatig wat ruimte. De maximumtemperatuur loopt op, met woensdag 15 of 16 graden.

Woensdag is het wisselend bewolkt. De zon krijgt veel ruimte, maar er is ook bewolking, en het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting wordt het 15 of 16 graden. In de nacht van woensdag op donderdag is het helder en ligt de minimumtemperatuur rond de 8 graden.

Ook op donderdag krijgt de zon veel ruimte. De wind is nauwelijks aanwezig en is zwak uit een zuidoostelijke richting. Dan wordt het 12 of 13 graden.

Op vrijdag overheerst de bewolking, maar het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting, later draaiend naar het zuidoosten, wordt het 12 of 13 graden. Op zaterdag zijn de verschillen klein. Houd in de ochtend wel rekening met kans op mist of nevel. De temperatuur ligt rond de 12 graden.