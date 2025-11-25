‘Woensdag mist en waterkoud, komende dagen bewolkt’

Foto: Joris van Tweel

Vleesch noch visch. Zo kan het weerbeeld van de komende dagen omschreven worden: winterse temperaturen zijn in geen velden of wegen te bekennen, maar zonnig weer en 10 graden wordt het ook niet.

Woensdag begint de dag met de kans op mist. De mist kan tot lang in de ochtend blijven hangen. In de middag is het wisselend bewolkt waarbij de zon zo nu en dan even tevoorschijn komt. In de avond kan er opnieuw mist ontstaan. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 5 graden, maar voelt het waterkoud aan. In de nacht naar donderdag is het grotendeels bewolkt. Tijdens heldere momenten komt de minimumtemperatuur rond het vriespunt of iets er boven te liggen.

Op donderdag overheerst de bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 6 graden. Op vrijdag is het eveneens bewolkt. In de ochtend kunnen er wat buien vallen, in de middag laat de zon zich zo nu en dan kortstondig zien. Bij een matige wind uit zuidelijke richting wordt het dan 8 graden.