“Woensdag geregeld regen, komend weekend vorst”

Foto: Joris van Tweel

Het wordt de komende dagen kouder. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt de temperatuur overdag op enkele graden boven het vriespunt te liggen, in de nacht is er lichte vorst mogelijk.

“Woensdagochtend is er veel bewolking en valt er geregeld regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het vaker droog. Lokaal kan de zon dan even doorbreken. Het wordt 5 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar donderdag minima dalend tot dichtbij het vriespunt.”

“Donderdag is er veel bewolking, maar kan er af en toe een waterig zonnetje doorbreken. Het wordt 3 of 4 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In de nacht naar vrijdag minima rond het vriespunt.”

"Vrijdag is het rustig en droog. Eerst is er veel bewolking, later klaart het op. Het is koud bij 3 graden als maximumtemperatuur en in de nacht gaat het licht vriezen, -1 of -2 graden. Of dat koude weer doorzet? Het zou zomaar eens kunnen.