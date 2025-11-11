“Woensdag bewolkt en later opklaringen, komend weekend waterkoud

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het wordt kouder. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het aanstaande weekend waterkoud verlopen.

“Woensdagochtend is er veel bewolking met lokaal een spatje motregen”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het droog en klaart het vaker op. Het is zacht bij 13 graden en er waait een matige wind uit het westen tot zuidwesten windkracht 3 tot 4.”

“Donderdag is het met 16 graden als maximumtemperatuur nog zachter. Er is bewolking, de zon schijnt af en toe en in de middag valt er hier en daar een buitje. In de nacht naar vrijdag gaat het regenen.”

“Vrijdag is het herfst. Er zijn er perioden met regen en is het met 8 graden een stuk kouder. Het weekend verloopt waterkoud bij 5 tot 7 graden als maximumtemperatuur. Het lijkt droog te blijven, maar wolken zijn hardnekkig zodat de zon het lastig heeft. Er waait een matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 3 tot 4 en in de nachten koelt het af naar 3 of 4 graden.”