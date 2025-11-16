Wintergoud slaat vleugels uit naar Hoogkerk en Onnen: “Programma binnenstad twee keer zo groot”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het sfeervolle Wintergoud-evenement in Groningen is in vergelijking met vorig jaar aanzienlijk groter in omvang. Behalve in de binnenstad vinden de komende weken ook tal van activiteiten plaats in de wijken en dorpen. Projectleider Ina Bakker vertelt over de enorme belangstelling, de verdubbelde route in de binnenstad en een nieuw initiatief dat ruimte biedt voor reflectie.

Wintergoud begint op 28 november. De aftrap is traditioneel in de binnenstad, maar dit jaar is er direct al een uitbreiding van de festiviteiten?

“Het klopt dat we op 28 november openen op de Grote Markt. Maar voor het eerst zal er op diezelfde datum ook een mini-Wintergoud zijn in Hoogkerk. In de scheepshaven in het dorp zullen historische schepen liggen waarbij er van alles aan boord te doen zal zijn. Ook is er een kerstmarkt en wordt het dorp mooi versierd. En dat geldt ook voor de rest van het programma: Wintergoud vindt niet alleen in de binnenstad plaats, maar ook in de dorpen en wijken.”

Kun je daar iets meer over vertellen?

“In Onnen bevindt zich camping De Kleine Wereld. Zij hebben vorig jaar voor het eerst een kerstmarkt gehouden. Dat was een groot succes waar veel mensen op af kwamen. Er is contact met hen gelegd met de vraag of ze ook onderdeel wilden worden van de hoofdprogrammering van Wintergoud. Daar hadden ze wel oren naar. Wij denken ook dat dit een hele mooie meerwaarde is. Mensen die om welke reden dan ook niet naar de binnenstad willen, hebben de keuze om naar een dorp te gaan, waar de evenementen wat lokaler en kleinschaliger zijn, maar wel ontzettend mooi. In Onnen zit er ook een cultureel programma aan vast met lekker eten en drinken. En als ik Onnen noem dan kan ik ook Haren noemen, waarbij er in de periode voor de kerstdagen een hele leuke markt wordt gehouden rond de kerk in het centrum van het dorp. Maar voor de duidelijkheid: het programma start dus in Hoogkerk en op de Grote Markt.”

Vorig jaar leidde Wintergoud tot een fraai versierde Grote Markt met attracties en kraampjes, en WinterWelvaart op het Hoge der A. Blijft dit ongewijzigd, of groeit ook hier de omvang?

“Ja en nee. Vorig jaar hebben we met kraampjes verbinding gelegd tussen de Grote Markt en het Hoge der A. Dit jaar is die route twee keer zo groot. Vorig jaar zaten we op het randje qua aantal mensen dat we konden hebben. Dit jaar zal er behalve de route die ik noemde ook een route met kraampjes terug zijn die via de Vismarkt, Brugstraat en Akerkstraat terugvoert. De binnenstad wordt dus één grote kerstmarkt. Vorig jaar waren er honderd kramen, dit jaar zijn dat er 175.”

Lukt het ook om al die kramen te vullen?

“Jazeker. We hebben op dit moment zelfs een wachtlijst. Het gaat heel gemakkelijk. Partijen weten ons ook te vinden. We hebben bij het vergeven van de kramen een lichte voorkeur voor ondernemers uit de eigen gemeente. Via de Groningen City Club en Lutje Lokaal hebben we bijvoorbeeld eerder dit jaar de boodschap verspreid dat als een winkelier een kraampje voor zijn zaak wil hebben, dat ze zich hiervoor konden inschrijven om dit te reserveren. Het aantal beschikbare kramen is voor de helft gevuld met eigen winkeliers. De rest wordt aangevuld met partijen van buiten de gemeente. En die animo is groot. In januari ontvingen we al de eerste berichten of deze partijen een kraam konden huren.”

Als we het programma doornemen dan valt nog iets bijzonders op dat plaats gaat vinden op het Waagplein…

“Dat klopt. Een aantal steden heeft dit al. Als je aan Kerstmis denkt, dan kun je denken aan glitter, feest, lekker eten en glühwein. Maar er is ook een andere kant. Er zijn families die dierbaren hebben verloren. Kerst is niet voor iedereen een leuk en vrolijk feest. Op het Waagplein vindt daarom ‘rouwen en vieren in de kas’ plaats. Op het Waagplein komt een kas te staan die ingericht wordt door een bekend tuincentrum. Zij gaan het heel mooi versieren. In de kas kunnen mensen een kop koffie drinken, maar bestaat ook de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. Als projectleider vind ik dit een heel mooi initiatief, en ben ik heel blij dat we dit erbij gaan krijgen.”

Bakker was te gast in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’. Luister hier het interview terug: