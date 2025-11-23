Wintergoud in Hoogkerk: “We proberen echt iets magisch neer te zetten”

Op de Grote Markt en in Hoogkerk begint komende vrijdag 28 november Wintergoud: een evenement waarbij er verspreid over de gemeente tal van evenementen plaatsvinden. In Hoogkerk begint het programma op vrijdag om 16.00 uur. Chandra Schreinemachers van de organisatie in Hoogkerk vertelt dat de voorbereidingen in volle gang zijn.

Chandra, hoe is Wintergoud op jullie pad gekomen?

“De wijkraad in Hoogkerk bestaat dit jaar vijftig jaar. En dat wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de voorbereiding op dit lustrum is er een commissie aan het werk gegaan die na is gaan denken hoe we hier op een leuke manier invulling aan zouden kunnen geven. Op 13 januari was het precies vijftig jaar geleden dat de wijkraad begon. Op die dag hebben we een feestje gehad in het dorp. Tijdens Nationale Burendag hebben we ‘zomergoud’ gehad. En het leek ons leuk om ons jubileumjaar af te sluiten met een evenement aan het einde van het jaar. En dat is dus Wintergoud geworden.”

Wintergoud vond vorig jaar voor het eerst plaats met een succesvol evenement in de binnenstad. Dachten jullie toen, hè wat leuk, daar willen wij ook iets mee doen?

“Nee. Dat balletje is op een andere manier gerold. Onze intentie was om in de laatste weken van het jaar een feestje te organiseren. Een mooi evenement. Om dit op een leuke manier te organiseren zijn verschillende partijen betrokken. Op een gegeven moment kwam Wintergoud op ons pad. We hebben aansluiting gezocht omdat wat wij doen heel goed in hun programmering past. En ik denk dat ons programma daardoor sterker in de markt staat en dat het ook Wintergoud meer cachet geeft.”

Het organiseren van een evenement als dit: dat zal veel werk zijn…

“Absoluut. Een groot aantal vrijwilligers heeft hier ontzettend veel tijd en energie in gestoken. Zelf ben ik voorzitter waardoor ik dit project in goede banen leid. We hebben bijvoorbeeld veel energie gestoken in fondsenwerving. Wil je wat leuks neerzetten, dan kost dit geld. Verschillende organisaties, bedrijvenverenigingen en de gemeente werken mee om dit mogelijk te maken. Maar het gaat ook om het werven van vrijwilligers. Op dit moment hebben we nog een aantal plekken beschikbaar. Dus mochten mensen ons willen helpen, dan zijn ze welkom om zich bij ons te melden.”

Het programma: het vindt komende vrijdag en zaterdag plaats. Wat gaat er in Hoogkerk gebeuren?

“Het vindt plaats in de historische haven van het dorp. Er zullen historische schepen te zien zijn waar van alles op te doen zal zijn, er is een wintermarkt, er zijn foodtrucks te vinden, er zijn ambachtelijke producten te koop en er zijn verschillende kinderactiviteiten. Maar er is ook muziek en dans. Het Nagham Koor komt op vrijdag bijvoorbeeld een optreden verzorgen, een coverband maakt muziek, Tineke Rouw is er en op zaterdag is Jan Henk de Groot, een Groningse troubadour aanwezig. Kortom: er is veel te doen en te beleven.”

Een kritische vraag. Het kerstmarktseizoen is inmiddels volop losgebarsten. Kun je het evenement dat jullie organiseren daar mee vergelijken?

“Nee, dat is dit absoluut niet. Ik sluit niet uit dat er kerstartikelen te koop zijn op de markt, maar het is niet de hoofdmoot. Om een voorbeeld te geven: we betrekken juist de Sinterklaasperiode bij ons evenement. Ondernemers uit Hoogkerk en omgeving kunnen zich presenteren. Eén van de dingen die we bijvoorbeeld aanbieden is een scheurkalender. Deze kalender laat de geschiedenis van Hoogkerk zien, bevat veel humor en leuke weekjes. Speciaal vanwege het lustrum is deze kalender gemaakt. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan wethouder Eelco Eikenaar (SP).”

Dit evenement: denk je dat dit inwoners dichter bij elkaar gaat brengen?

“Wat het evenement gaat brengen, dat moeten we nog even afwachten. Maar in de voorbereiding zie ik veel enthousiasme. Of dat het dorp ook dichter bij elkaar brengt, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik vind namelijk dat het dorp al heel hecht is. Omwonenden en bedrijven weten elkaar al heel goed te vinden. Gebeurt er iets of is er ergens hulp nodig, dan staan inwoners voor elkaar klaar. Hoogkerk is een dorp met een heel dorps karakter. Dat zie je ook bij dit evenement: veel mensen zetten hun schouders er onder. Ik denk wel dat dit evenement het dorp versterkt.”

Vrijdag om 16.00 uur dan begint het programma. Moet er nog veel gebeuren?

“Eigenlijk staan we nu op de drempel van voorbereiding naar uitvoering. Er is de afgelopen maanden veel overlegd. En nu gaan we echt beginnen met het opbouwen. Er zullen rijplaten neergelegd worden, de kraampjes moeten in elkaar gezet worden, maar ook hele praktische zaken als het regelen van broodjes. Er zal de komende dagen fysiek werk moeten worden verricht, waarbij we het belangrijk vinden dat mensen goed eten. Maandag hebben we nog een overleg met de werkgroep en op dinsdag hebben vrijwilligers de mogelijkheid om vragen te stellen. Uiteraard blijf ik gedurende het evenement in de rol als voorzitter, maar ik hoop ook tijd te hebben om lekker te kunnen genieten.”

Waar ben je nu het meest trots op?

“Ik vertelde al even over de kracht van Hoogkerk. Veel mensen weten dat we in het dorp een mooie ophaalbrug hebben. Eigenlijk zou deze brug volgend jaar verlicht gaan worden. Maar het is gelukt, dankzij de inzet van verschillende partijen, om dat dit jaar al te doen. Dat is ook de plek waar de verlichting begint. Ook De Halm zal verlicht zijn. En uiteindelijk, in combinatie met de historische haven, proberen we echt iets magisch neer te zetten.”

Je klinkt ontzettend enthousiast. Komt er volgend jaar een vervolg?

“Dat is zeker onze bedoeling. Natuurlijk zijn we heel benieuwd hoe het komende week omarmd wordt en hoe er op gereageerd wordt. Maar in principe zijn we van plan om dit volgend jaar opnieuw te organiseren. Waarbij we dan bij die editie ook weer leren van komende week: wat kunnen we beter doen? Maar eerst gaan we genieten van komende vrijdag en zaterdag. We hopen op een prachtig mooi evenement.”