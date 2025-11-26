Wintergoud Hoogkerk op 28 november van start

Foto: één van de optredende artieaten

Niet alleen de Groninger binnenstad, maar ook Hoogkerk maakt zich op voor een sprankelend winterfeest tijdens Wintergoud.

Hoogkerk wordt op 28 en 29 november omgetoverd tot een sfeervol winterdorp tijdens Wintergoud Hoogkerk. Twee dagen lang bruist het hart van de wijk van muziek, theater, creativiteit, optredens, lekker eten, ontmoetingen en verrassende winterse activiteiten. Er is voor het eerst ook een Sint- en kerstmarkt. De organisatie hoopt op een jaarlijks terugkerend feest.

De opening van Wintergoud Hoogkerk vindt plaats op vrijdag 28 november. Om 18:30 uur verzorgt wethouder Eelco Eikenaar de opening. Ook ontvangt hij het eerste exemplaar van de Hoogkerker Scheurkalender. Het echte programma begint zaterdag om 12:00 uur, met om 12:30 uur het optreden van Flamenco Groningen.

Meer informatie en het volledige programma zijn hier te vinden.