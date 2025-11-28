Wintergoud Hoogkerk feestelijk geopend

Foto: Rieks Oijnhausen

Niet alleen in het centrum van Stad gloort er deze vrijdag ‘Wintergoud’. Ook in Hoogkerk is het vrijdagavond en zaterdag feest met de komst van een sfeervol winterdorp naar het dorp.

Het tweedaagse festival werd vrijdagavond geopend door wethouder Eelco Eikenaar. Na de opening kreeg hij ook het eerste exemplaar van de Hoogkerker Scheurkalender.

Bezoekers konden vrijdagavond onder meer genieten van muziek (het Nagham Koor en Grooving) absurdistisch theater van Auth&Tiek en verhalen van lokale schippers. Ook konden bezoekers genieten van filmfragmenten, mini-exposities en ontmoetingen op en rond het schip Union IV.

Ook zaterdag staat in het teken van muziek en theater, met daarbij dans, poëzie en kunst. Optredens variëren van de vurige flamencoshow van Flamenco Groningen tot Groningstalige liedjes van Jan Henk de Groot en swingende ritmes van Big Sambração en Kadung. Huisdichter Hannan van Rooij schrijft en presenteert gedichten, terwijl kinderen zich vermaken met speurtochten, disco, knutselen en activiteiten op de schepen. Ook kunst en lezingen maken opnieuw onderdeel uit van het programma.

Meer informatie en het volledige programma zijn hier te vinden.