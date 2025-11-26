Wijkvernieuwing Grunobuurt bijna voltooid met woongebouw Couchette

Foto |Couchette, vnaf Paterswoldseweg

De eerste paal van woongebouw Couchette 1a in de Grunobuurt gaat komende donderdag de grond in. Tegelijk wordt het hoogste punt van Couchette 1b bereikt.

Daarmee komt het eind in zicht aan ruim twintig jaar wijkvernieuwing in het noordelijke deel van de Grunobuurt. De beide woongebouwen grenzen aan de spoorlijn. Na de oplevering zijn in de Grunobuurt in totaal 730 nieuwe woningen gebouwd. Daarvoor moesten 450 verouderde huurwoningen worden afgebroken. Na de afronding van het naastgelegen woongebouw Tender komen er nog zo’n zeventig woningen bij.

De woongebouwen Couchette 1a en 1b zijn ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond. Het betreft een project van woningcorporatie Nijestee en bouwpartner Trebbe. Er komen maximaal zes verdiepingen met in totaal 111 woningen voor sociale huur en middenhuur. De warmte komt van Warmtestad en de omgeving wordt groen ingericht. Ook komt er een insectenhotel. Auto’s krijgen een plek in een parkeerhuis.

Couchette 1b krijg vanaf 1 mei volgend jaar zijn eerste bewoners. Couchette 1a volgt in de zomer van 2027.