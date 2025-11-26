Wieke van Heteren als nieuwe lijsttrekker van Student en Stad

Student & Stad heeft Wieke van Heteren benoemd tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Groningen.

Van Heteren is afkomstig uit Den Haag en verhuisde voor haar studie naar Groningen. Na het volgen van een businessopleiding ontwikkelde ze interesse in maatschappelijke en politieke thema’s. Wieke is sinds de vorige verkiezingen actief binnen Student & Stad. Ze begon als vrijwilliger tijdens de campagne, werd vervolgens woordvoerder en later raadslid.

Student & Stad werkt op dit moment aan de plannen voor de aankomende raadsperiode. De partij noemt drie hoofdthema’s: het functioneren van de stad als uitgaans- en cultuurplek, de woningmarkt en het welzijn van inwoners. Binnen het woonbeleid wil de partij onder andere dat de omzettingsvergunning opnieuw wordt toegestaan, zodat woningen makkelijker door meerdere personen gedeeld kunnen worden.