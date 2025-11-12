Wie is deze man die afgelopen zomer een vuurwapen doorlaadde, vlak voor het Stadhuis?

Screenshot uit camerabeelden via Politie

Wie was de jongeman die op de zonnige maandagavond van op 23 juni een vuurwapen doorlaadde bij grote vechtpartij op de Grote Markt? Die vraag wil de politie snel beantwoorden. Daarom toonde het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht dinsdagavond beelden van de massale vechtpartij op het bekendste plein van Stad.

Rond 20.00 uur raakten twee groepen jongeren slaags op de Grote Markt, vlak voor het Stadhuis. Er werd met flink geslagen en geschopt. Ook werd met een vuurwapen gedreigd: op camerabeelden is te zien dat één man een vuurwapen had en het wapen doorlaadde. Toen hij politie zag, stopte hij het wapen weg en vluchtte.

De politie was er razendsnel bij, waardoor al te grote excessen werden voorkomen. Veel omstanders filmden de ruzie. Op de camerabeelden kwam het doorladen van het wapen ‘als een verrassing voorbij’, stelt de politie in de tv-uitzending.

De beelden zijn hier te zien op Youtube, zolang je ouder bent dan 18 jaar en bent ingelogd op het platform.

Wapentrekker nog spoorloos

Verschillende andere verdachten zijn inmiddels herkend of hebben zich gemeld bij de politie. Maar het is nog onduidelijk wie de jongeman met het vuurwapen is.

Hij lijkt een licht getinte huidskleur te hebben en had die maandagavond een opgeschoren kapsel en een getrimd baardje. De man droeg een hoody met achterop een grote print, een lichte spijkerbroek en grijze sportschoenen.

Tips gevraagd

De verdachte hoeft niet uit Groningen te komen, benadrukt de politie. Heeft u een idee wie hij kan zijn en/of waar hij zich momenteel kan bevinden? Aan mensen die de verdachte herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Online tippen kan via dit formulier. Zaaknummer PL0100-2025165738 doorgeven maakt tippen makkelijker.