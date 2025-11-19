Wethouder wil onderzoeken of bestaand water aangepast kan worden nu zoektocht naar roeibaan definitief stopt

Foto: Rieks Oijnhausen

Het college wil gaan onderzoeken of de wateren waar door roeiers wordt getraind, aangepast kunnen worden om beter aan hun behoeften te voldoen. Dit alternatief wordt geboden nu de zoektocht naar een volwaardige nieuwe roeibaan in de gemeente definitief is stopgezet. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) woensdagavond gezegd, nadat een motie om de zoektocht voort te zetten nipt werd verworpen.

In de gemeenteraad werd een motie behandeld die opriep om door te gaan met de zoektocht naar een trainingsbaan voor de roeisport. CDA-raadslid Jalt de Haan voerde de strijd aan: “Politiek gaat over waar je voor staat en wat je idealen zijn. Wij blijven strijden voor een roeibaan, en we hebben signalen gekregen uit de Provinciale Staten, waar PvdA en GroenLinks voor een motie hebben gestemd om te kijken naar het POL-gebied om hier een baan aan te leggen. De trainingsbaan is wat ons betreft broodnodig en dat zijn we ook verschuldigd aan al die roeiverenigingen waarbij in 2014 in Harkstede de roeibaan is verdwenen. En wat ons betreft berusten wij niet in het feit dat hier geen roeibaan meer komt.”

Onverenigbaar

Ondanks de oproep ging het college hier niet in mee. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) legde uit waarom het roeibaanplan definitief van de baan is: “Wij ontraden deze motie. Wij zien geen mogelijkheid om een roeibaan aan te leggen in het POL-gebied. Het is onverenigbaar met de status van het gebied. Wij hebben binnen de gemeentegrenzen geen andere locatie voorhanden voor een grote ruimtevrager zoals deze roeibaan.”

Op de vraag van Rik Heiner van de VVD hoe het college de roeiers dan toch tegemoet zou komen, bood Van Niejenhuis het nieuwe spoor aan: “Het is niet verenigbaar met de status van het POL-gebied en wij zien geen andere locatie. Uit gesprekken met de roeiverenigingen en de Roeibond is ook gebleken dat als een roeibaan zich verder buiten de stad wordt aangelegd, en dus verder bij de verenigingen vandaan, dat dit niet werkbaar is voor de roeiverenigingen. En daarmee loopt dit spoor dood. Als er andere gemeenten zijn die wel ruimte hebben, dan is de reactie van de Roeibond: dat helpt ons niet. Wat we wel willen doen is kijken of het huidige roeiwater aangepast kan worden, om dit beter te laten werken voor de roeiverenigingen. Daar zouden we ons wel voor willen inzetten.

“Waardevolle natuur niet opofferen”

Andere partijen reageerden verdeeld. Wesley Pechler van Partij voor de Dieren steunde het behoud van de natuur: “Het liefst zouden wij ook de roeiers een roeibaan gunnen, maar de waardevolle natuur van het POL-gebied willen we daar niet voor opofferen. Aangezien er geen andere geschikte locatie is, zullen wij tegen deze motie stemmen.” Olivier van Schagen van Student & Stad bleef kritisch, maar stond open voor de motie: “Er ligt een belofte om een volwaardige roeibaan te realiseren. Maar als het gaat om een trainingsbaan, dan kunnen wij met die kanttekening voor deze motie stemmen.”

De motie om de zoektocht voort te zetten, sneuvelde uiteindelijk op het nippertje. Van de 42 aanwezige raadsleden stemden er 20 voor en 22 tegen. Met de verwerping van het voorstel ligt de focus nu bij het college op het verbeteren van de bestaande trainingsfaciliteiten.