Wethouder wil in gesprek over gevaarlijke kruising Visserstraat: fietspaaltjes terug?

Foto: Google Maps

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer zegt in gesprek te willen met bewoners van de Visserstraat naar aanleiding van een gevaarlijke kruising. Eén van de opties die overwogen wordt, is om fietspaaltjes terug te plaatsen.

Het onderwerp was op de kaart gezet door de fractie van Student & Stad. Raadslid Pablo Vermerris: “Onlangs hebben we een brief ontvangen van bewoners die schrijven over een zorgelijke ontwikkeling. Achttien maanden geleden hebben ze door middel van een petitie hun zorgen geuit over een gevaarlijke kruising op de hoek van de Visserstraat met de Gasthuisstraat. Tot op heden is er niks gebeurd.”

De bewoners vroegen destijds om maatregelen om het kruispunt verkeersveiliger te maken. De (bijna-)ongevallen blijven volgens de omwonenden aan de orde van de dag, evenals asociaal rijgedrag van vooral automobilisten, waarvan vooral fietsers het slachtoffer zijn. De situatie wordt verergerd doordat veel automobilisten verbodsborden negeren en gebruik maken van de versmalling in de Visserstraat.

Vermerris: “Wij vragen het college om op korte termijn verkeersveilige maatregelen te nemen. Wij vinden dat bewoners, maar ook voorbijgangers, zich veilig over straat moeten kunnen bewegen.” Andrea Poelstra van D66 wil weten wie de regie heeft op de verschillende oplossingsideeën, zoals geveltuintjes.

Visserbrug

Broeksma zegt dat de gemeente de recente brief, waar de fracties naar verwijzen, ook heeft ontvangen: “Daar gaan we op reageren. We willen in gesprek gaan met de bewoners en we willen gaan onderzoeken wat we kunnen doen.” De wethouder benadrukt dat hij bereid is om een uitzondering te maken op het algemene beleid. “U bent bekend met het beleid van dit college als het aankomt op het weghalen van overbodige fietspaaltjes. De situatie bij deze kruising is echter bijzonder. De nabijgelegen Visserbrug ligt eruit, en de verwachting is dat deze brug er ook nog wel even uit blijft liggen.”

“Bij het terugplaatsen van fietspaaltjes willen we daarom hier een andere afweging gaan maken”, aldus Broeksma. “We willen in gesprek met de buurt hoe hierover gedacht wordt en hoe oplossingen eruit kunnen komen te zien. Naast fietspaaltjes kan er ook gedacht worden aan geveltuintjes. Mochten we gaan voor de fietspaaltjes, dan zal dit goed en duidelijk ingeleid moeten worden. We willen niet dat mensen er in het donker tegenaan fietsen. Tegelijkertijd moeten we ook rekening houden met het stratenpatroon. Het zijn hele smalle straatjes die nog duidelijk herkenbaar zijn vanuit de Middeleeuwen.”