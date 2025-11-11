Wethouder Rik van Niejenhuis voorop voor GroenLinks-PvdA bij raadsverkiezingen

Wethouder Rik van Niejenhuis is voorgedragen als lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

De PvdA-tak van de combinatiefractie levert met Rik van Niejenhuis, zoals verwacht, de lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA. Volgens de twee partijen wordt de voordracht van Van Niejenhuis breed gedeeld, zowel bij GroenLinks als de PvdA in Stad.

“Het is voor mij een hele grote eer om voorgedragen te zijn als lijsttrekker”, aldus Van Niejenhuis. “Wij bouwen niet alleen aan een nieuwe partij. We bouwen vooral aan een eerlijk en groen Groningen en dat is harder nodig dan ooit.”

Bloemhoff en Wijnja maken plaats

In 2022 trok wethouder Carine Bloemhof nog de kar voor de Partij van de Arbeid. Of Bloemhoff een hoge plaatst krijgt op de kandidatenlijst, valt te bezien: de wethouder stelt slechts ‘lijstduwer’ te zullen zijn. Bloemhof draagt, na acht jaar de lijsttrekker te zijn geweest, het stokje over: “Een nieuwe lijst vraagt om een nieuw gezicht. Ik ben ervan overtuigd dat hij het sociale en groene geluid met verve zal brengen.”

Voor de zomer besloten de twee fracties al om, net als de landelijke partijen, samen mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij werd besloten dat de PvdA de lijsttrekker zou mogen leveren. In ruil daarvoor krijgt GroenLinks meer kandidaten op de hogere plaatsen op de kieslijst. Ook zou voor GroenLinks een extra wethouderspost volgen, wanneer de fractie mag deelnemen aan een nieuw gemeentebestuur en er een oneven aantal posten is voor GroenLinks-PvdA.

Wethouder Mirjam Wijnja, die in 2022 GroenLinks aanvoerde op de kieslijst, maakt daarom plaats voor haar PvdA-collega: “Rik heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij zich met hart en ziel inzet voor een eerlijk en groener Groningen. Hij is dan ook de perfecte kandidaat om voor ons de kar te trekken deze verkiezingen.”

Kandidatenlijst later deze maand

De combinatiefractie maakt op 14 november haar volledige kandidatenlijst bekend. Eind deze maand volgt ook een gezamenlijk verkiezingscongres van GroenLinks en PvdA Groningen, waar de lijst en lijsttrekker worden vastgesteld.