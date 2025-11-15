Wethouder hekelt minister Paul na van tafel vegen plan uitbuiting arbeidsmigranten: “Onbegrijpelijk en onverantwoord”

Onbegrijpelijk en onverantwoord. Dat is de reactie van wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) op het besluit van demissionair minister Mariëlle Paul (VVD) van Sociale Zaken om een plan tegen uitbuiting van arbeidsmigranten van tafel te vegen. Een probleem dat ook in Groningen voorkomt.

Bloemhoff reageerde op vragen die door de fractie van GroenLinks waren gesteld. Sophie Middelhuis: “Aanleiding voor deze vragen is het besluit van de minister vorige week om een aantal maatregelen om arbeidsmigranten juist te beschermen, die door haar voorganger waren opgesteld, zomaar van tafel te vegen. Voor ons onbegrijpelijk, ook op de manier hoe dat is gebeurd, namelijk vrijwel zonder overleg. Dat vonden wij wel intens. Ook omdat er landelijk het één en ander speelt met arbeidsmigranten en ook dat er in Groningen misstanden bekend zijn. Daarom zijn we benieuwd hoe het college tegen deze ontwikkeling aankijkt.”

“Verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op gemeenten”

Wethouder Bloemhoff: “Het college vindt het besluit van de demissionair minister onbegrijpelijk en onverantwoord. Dit omdat de maatregelen juist zorgvuldig waren opgesteld om juist arbeidsmigranten, en dan heb ik het over mensen in een kwetsbare positie, te beschermen tegen uitbuiting en dakloosheid. Door deze maatregelen met één pennenstreek van tafel te vegen wordt niet alleen het probleem genegeerd, maar ook de verantwoordelijkheid afgeschoven op gemeenten.”

De wethouder vertelt verder: “Wij staan als college voor een eerlijke en duurzame economie. Waar mensen niet op straat belanden, zij een eerlijk loon krijgen en wij zullen dit ook blijven aggenderen in de richting van het Rijk. Er is een nieuwe demissionair minister gekomen en ik zit vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten regelmatig met deze minister om tafel. De nieuwe demissionair minister heb ik nog niet ontmoet. Dus ik had het fijn gevonden als we hier eerst even over hadden gesproken en daarna kun je een afweging maken. Maar dat is niet gebeurd. Met de VNG zullen we hier aandacht voor vragen.”

Informatiepunten

Bloemhoff gaat ook in op de formatie van het nieuwe kabinet: “De onderhandelingen zijn op dit moment bezig. De hoop is dat een nieuw kabinet op dit onderwerp wel weer goed en doortastend op zal gaan treden. De andere vraag die GroenLinks stelt is welke stappen het college extra wil zetten om arbeidsmigranten te beschermen: één van de dingen waar we op in willen gaan zetten is informatiepunten en laagdrempelige hulp zodat arbeidsmigranten weten waar zij terecht kunnen bij problemen.”

“Daarom willen we in onze arbeidsmarktregio een zogeheten ‘Work in NL-informatiepunt’ openen voor EU-arbeidsmigranten. Dat wordt een laagdrempelig loket waar deze groep mensen met vragen terecht kan. Je ziet dat een aantal andere regio’s, waar dit veel meer speelt, die hebben al zo’n informatiepunt. En daar zie je dat zo’n plek heel effectief is. Wat je ziet is dat het helpt om op deze plekken als overheid aanwezig te zijn. Wij werken er ook aan om zoiets op te zetten. En belangrijk is dat er op zo’n plek geluisterd wordt zonder dat er direct een oordeel wordt geveld. Ook is het belangrijk om ondersteuning te bieden en daarmee kunnen we ook eerder misstanden signaleren. Binnenkort gaan we de gemeenteraad informeren over dit informatiepunt.”