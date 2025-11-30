Wethouder Eikenaar eist vergoeding studieschulden jongeren toeslagenschandaal: “Kwestie van rechtvaardigheid”

Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons

Er moet snel een oplossing komen voor kinderen die studieschulden hebben opgelopen doordat hun ouders verdachte waren in het toeslagenschandaal. Dat stelt wethouder Eelco Eikenaar (SP). Hij roept het Rijk met klem op deze studieschulden te vergoeden, die volgens hem werden aangegaan om het gezin te onderhouden.

Het toeslagenschandaal stond afgelopen week op de agenda naar aanleiding van vragen van D66. Raadslid Mirjam Gietema wees op de nieuwe landelijke herstelregelingen en vroeg hoe de gemeente ervoor zorgt dat de circa tweeduizend gedupeerden in Groningen volledig geïnformeerd en ondersteund worden.

‘Jongeren betaalden boodschappen en huur’

Wethouder Eikenaar greep de discussie aan om een nieuw, schrijnend probleem aan te kaarten dat buiten de regeling van de vergaderorde viel: de studieschulden van de kinderen van gedupeerden.

“Ik heb met meerdere jongeren gesproken die studieschulden hebben opgelopen, niet voor hun eigen studie, maar puur om hun ouders in het dagelijks leven te voorzien”, aldus Eikenaar. “Deze jongeren hebben bijgedragen aan het betalen van boodschappen en de huur van de woning van hun ouders, omdat de ouders werden weggezet als fraudeurs.”

Deze schulden worden door het Rijk tot op de dag van vandaag niet vergoed. De wethouder verwees naar de staatssecretaris, die de vergoeding ‘niet proportioneel’ zou vinden. “Ik zou willen zeggen dat deze vergoeding een vorm is van rechtvaardigheid die deze jongeren verdienen”, benadrukte Eikenaar. Hij vindt dat dit direct geregeld moet worden.

2000 gedupeerden in de gemeente

Volgens Eikenaar zijn er ongeveer tweeduizend erkende slachtoffers van de toeslagenaffaire in de gemeente Groningen. Deze groep heeft van het Rijk een schadevergoeding gekregen via de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

De wethouder benadrukte dat de rol van de gemeente aanvullend is. “De financiële compensatie voor het leed krijgt men van het Rijk. De taak van de gemeente is om te zorgen dat het leven van deze mensen weer op orde komt en dat er stabiliteit komt op leefgebieden als wonen, financiën, gezin, zorg en werk.”

Nieuwe regeling ‘Mijn Herstel’

Naar aanleiding van de vragen van D66 bevestigde Eikenaar dat de gemeente proactief zal communiceren over de nieuwe aanvullende schaderoute van het Rijk, genaamd ‘Mijn Herstel’.

“Het Rijk informeert de mensen daar in eerste instantie over,” zei Eikenaar. “Maar daar bovenop zullen wij, als we contact hebben met gedupeerden, hen hierop wijzen, zowel in persoonlijk contact als op de website.”

De wethouder ziet op dit moment geen aanleiding om de huidige, brede gemeentelijke aanpak te veranderen. “Die aanpak loopt nu goed en stabiel. Elke verandering is in dit ongelofelijk ingewikkelde verhaal niet verstandig.” De gemeenteraad zal binnenkort een brief ontvangen waarin alle cijfers en details van de gemeentelijke herstelaanpak worden beschreven.