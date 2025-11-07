Wat moet er op de plek van de Haddingestraatgarage gaan komen? Jij mag kiezen

Impressies via MWPO, ProVast en Explorius

De parkeergarage aan de Haddingestraat is inmiddels bijna een jaar dicht en wordt waarschijnlijk begin volgend jaar gesloopt. Over drie tot vijf jaar moet er iets nieuws op deze plek gaan komen: woningen, een fietsenstalling, kleine winkel, horeca en misschien wat groene plek waar iedereen van kan genieten. Drie ontwikkelaars hebben een ontwerp gemaakt voor de toekomst van deze plek – en jij mag meepraten over welk plan het beste is.

Na de drie voorbeelden die een jaar terug op Let’s Gro zijn gepresenteerd, konden Stadjers al stemmen welke elementen ze het liefst terug zouden zien aan de Haddingestraat als de locatie permanent wordt ingevuld. Dat kan pas in 2027, omdat er nog zendmasten op het pand staan waar een nieuwe plek voor wordt gezocht. Tot die tijd komt er een tijdelijke invulling, waarschijnlijk met een fietsenstalling als onderdeel.

Voor de permanente invulling zijn het afgelopen jaar drie ontwikkelaars aan de slag geweest. De ontwerpen zijn klaar en Stadjers mogen vanaf vandaag hun mening doorgeven over de ontwerpen. Deze worden meegenomen bij de keuze voor het definitieve ontwerp. Hieronder zie en lees je meer over de ontwerpen.

Drie ontwikkelaars presenteren ontwerpen

Haddingehove

Het plan Haddingehoven (Provast) zet in op vier groene binnenhoven waar mensen kunnen wonen, werken en elkaar ontmoeten. Een groot deel van de oude parkeergarage wordt hergebruikt in de nieuwe gebouwen. Zo blijft het fundament bestaan, maar verandert de plek in een groene en rustige woonomgeving met bakstenen gebouwen die passen bij het historische straatbeeld van de binnenstad.

HaddingeStee

De HaddingeStee (Explorius) is ontworpen als een open buurt met stegen, pleinen en hofjes. De gebouwen worden gemaakt van duurzame materialen zoals hergebruikte baksteen en hout. Ondergronds komt een grote openbare fietsenstalling die de Haddinge- en Pelsterstraat met elkaar verbindt. Boven de grond zorgen bomen, groene gevels en begroeide daken voor verkoeling en een gezonde leefomgeving.

Harthof

Het derde plan, Harthof, van MWPO, bestaat uit drie hoven met elk een eigen karakter: een grote stadstuin, een rustige schaduwplek en een hofje. De plinten krijgen ruimte voor kleine bedrijven en horeca, zodat er leven op straat blijft. Onder de grond komt een ruime, lichte fietsenstalling. Het plan gebruikt duurzame materialen, waaronder hout, en biedt plek voor veel groen en ontmoeting.

Kies jouw favoriet

Vanaf deze vrijdag zijn de drie ontwerpen te zien in het Forum. Zaterdag presenteren de ontwikkelaars hun ideeën zelf op Let’s Gro. Wie niet kan komen, kan de plannen online bekijken en tot 24 november reageren via stemvan.groningen.nl