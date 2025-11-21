Wel of geen Warmtenet? Bewoners CasPoMor-flats starten petitie: “Wij willen het niet”

Zo’n 9000 woningen in de noordelijke wijken zijn de afgelopen jaren al aangesloten op het Warmtenet en zijn definitief van het gas af. Dat geldt straks ook voor de CasPoMor-flats in Paddepoel, als het aan woningbouwcorporatie Lefier ligt. Maar het plan stuit op weerstand.

“Ik maakte mij zorgen over mijn medebewoners” zegt bewoonster Sylvia van der Meijde van de Castorflat. Ze is een petitie gestart onder bewoners van de flat, tegen de komst van het Warmtenet. “We zijn straks 50 euro duurder uit per maand en ik ben bang dat niet alle mensen dat kunnen betalen.”

“Daarnaast ben ik tijdens mijn handtekeningenactie ook achter verhalen gekomen van mensen die ervaringen hebben met WarmteStad”, vervolgt van der Meijde. “Ze vertelden me dat ze geen warm water krijgen, dat ze storingen hebben en dat er niet altijd goede service wordt gegeven.”

Dat woningbouwcorporatie Lefier ook bij de CasPoMor-flats (afkorting Castorflat, Polluxflat en Morgensterflat) het Warmtenet wil aanleggen, steekt de bewoners. “Er wordt niks gevraagd aan de bewoners”, zegt van der Meijde. “Ik had bijvoorbeeld graag gezien dat ze een enquête hadden gehouden.”

Alie Wiegman, ook bewoonster van de Castorflat, voelt zich niet fijn bij de overgang naar het Warmtenet. “Ik vraag me af: wat zijn de gevolgen, kunnen we Warmtenet weigeren? We krijgen geen antwoord op die vragen. En het voelt alsof we geen keuze hebben. We ‘moeten’ bij WarmteStad.”

Roel Nutbey van de bewonerscommissie van de CasPoMor-flats in Paddepoel was eerst ook kritisch over de overstap naar het WarmteNet, maar is later wel overstag gegaan. “Ik was niet positief, omdat er heel weinig over bekend was. Met gas weet je immers wat je hebt.”

Volgens Nutbey laten veel bewoners zich leiden door verhalen van anderen. “Ik heb bij WarmteStad geïnformeerd en het blijkt dat je vijf procent goedkoper uit bent ten opzichte van de gemiddelde gasprijs.”

Ervaringen

Verderop in Selwerd staat de Berkenflat. Die werd in 2022 aangesloten op het Warmtenet. Bewoonster Marianne Bekkema spreekt positief over de overstap. “Alles is netjes opgeleverd en ook qua prijs zitten we precies als vroeger. We betaalden vroeger 45 euro per maand aan gas.”

Eventuele extra kosten worden aan het einde van het jaar terugbetaald, zegt Bekkema. “Ik heb het maandbedrag met opzet iets hoger gezet vanwege de inflatie, maar tot nu toe heb ik dat steeds teruggekregen.”

En de warmte in het huis? “Het is goed verwarmd. Tuurlijk, we wonen in een flat met verwarmde huizen om ons heen, dus al met al pakt het voor ons positief uit.”

Er was in de Berkenflat eerst ook sprake van weerstand. Meerdere bewoners hadden destijds ook een petitie opgezet. Toch had een meerderheid ingestemd met de aansluiting op het Warmtenet. “Het ging door met 70 procent stemmen vóór”, zegt Bekkema.

Verdubbeling van de kosten

Een man die anoniem zijn verhaal wil doen (zijn naam is bekend bij de redactie), heeft negatieve ervaringen met het Warmtenet. Hij woonde in een flatje in de Gelderse Roosstraat in Selwerd en woont nu op een andere plek, omdat de woningen gesloopt werden. “Ik betaalde met blokverwarming maandelijks 69 euro, maar toen we overgingen naar WarmteStad ging dit naar 141 euro per maand.”

De man zat altijd in de woonkamer, de enige ruimte die voor hem verwarmd hoefde te worden. Maar dat lukte hem niet. “Ik heb altijd één radiator aan en de woonkamer was niet meer warm te krijgen. Het werd 17 à 18 graden en warmer werd het niet.”

Bovendien werden de aanvoerbuizen voor het warme water aangelegd op plekken waar voorheen de drainage zat. “We hadden altijd natte kelders en juist daar werden de buizen voor het Warmtenet neergelegd”, zegt de man. “Dus kregen we opnieuw natte kelders.”

Tarieven

WarmteStad zegt te begrijpen dat een overstap van aardgas naar het warmtenet vragen oproept, maar garandeert dat de kosten voor het Warmtenet gemiddeld niet niet hoger liggen dan voor een gasaansluiting met een cv-ketel. “Ons gigajoule-tarief is daarbij 5 procent lager dan het landelijke tarief van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat is mogelijk dankzij de afspraken die wij maken met de gemeente en de woningcorporaties.”

WarmteStad zegt dat de woningcorporatie, in dit geval Lefier, besluit over de keuze voor een aansluiting op het Warmtenet. “Dit is inclusief participatie. Ook worden bewoners in eerste instantie geïnformeerd door de woningcorporatie. Daarna geven we gezamenlijk uitleg aan bewoners over wat deze overgang betekent en hoe het proces eruitziet.”

Woningbouwcorporatie Lefier zegt eerst de bewoners te willen informeren via een brief en wil daarna ingaan op vragen. Volgens een woordvoerder is die informatie cruciaal om het gesprek aan te kunnen gaan met de bewoners.

Petitie

Het groepje petitionarissen van de CasPoMor-flats gaat voorlopig door met hun actie, zegt van der Meijde. “Het is gewoon een signaal naar de woningbouw dat onze bewoners uit deze drie flats het niet willen.”