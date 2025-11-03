Waterschapsbelasting Hunze en Aa’s stijgt ‘gematigd’: stijging voor gezinnen tussen 12 en 26 euro

Foto via Google Maps - Streetview

Huishoudens en bedrijven in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s gaan volgend jaar ‘gematigd’ meer belasting betalen. Dat blijkt uit de begroting voor 2026. Om dat te kunnen doen, doet het waterschap een greep in de spaarpot van 1,5 miljoen euro.

De verhogingen verschillen per type betaler, maar liggen tussen de 0,5 en 9,4 procent. Een gezin met een huurwoning betaalt volgend jaar 350,56 euro aan waterschapsbelasting. Dat is 3,5 procent meer dan dit jaar. Een gezin met een eigen huis van 334.000 euro betaalt 472,69 euro, een stijging van 5,7 procent.

Voor bedrijven valt de stijging vaak hoger uit. Een klein bedrijf betaalt gemiddeld 6,1 procent meer. Een industrieel bedrijf met een grote rioolaansluiting ziet de rekening met 1 procent stijgen. Ook natuurgrond wordt duurder belast, met een toename van 9,4 procent per hectare.

Het waterschap zegt dat de hogere kosten vooral komen door inflatie en hogere lonen. In totaal stijgt de begroting van Hunze en Aa’s met 5,5 procent, tot 108,6 miljoen euro. Een deel van de stijging wordt opgevangen door reserves in te zetten.

Het algemeen bestuur besluit op 19 november definitief over de begroting en de belastingtarieven voor 2026.