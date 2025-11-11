Waterschap begonnen met controleren van 1.300 kilometer aan sloten: “Belangrijk dat sloten schoon zijn”

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is begonnen aan een immense klus: het controleren van 1.300 kilometer aan sloten. Bij de inspectie wordt er gekeken naar doorstroming.

“Schone sloten dragen bij aan een goede aan- en afvoer van water”, vertelt het waterschap. “Daarom is er elk jaar onderhoud nodig. Als eigenaar van grond langs een sloot ben je verplicht om de sloten op en langs jouw stuk grond te onderhouden. Dit betekent dat je planten weghaalt die in de sloot groeien, takken en afval verwijdert, de aanwezige duikers schoonmaakt en de slootkanten maait.”

De inspectie van het waterschap richt zich op schouwsloten: sloten die door particuliere eigenaren onderhouden worden en die cruciaal zijn om goede afwatering te garanderen en daarmee wateroverlast te voorkomen.

“In oktober stellen we de schouwkaart vast”, legt het waterschap uit. “Daar staan ongeveer 1.300 kilometer aan sloten op die we gaan controleren op de staat van onderhoud. Vanaf begin november starten we met de daadwerkelijke controles. Als door slecht onderhoud problemen ontstaan in de waterhuishouding kan het waterschap je hierop aanspreken en onderhoud afdwingen. Wij zijn bevoegd om bestuursdwang toe te passen.”

Schouwsloten moeten in principe goed schoon zijn. Toch kunnen de ecologie en de waterhuishouding hand in hand gaan. “Bij hele brede sloten is het mogelijk om een deel van de begroeiing te laten staan. Dit draagt bij aan de ecologie langs de waterkant. Waar wij op letten is hoe de doorstroming in de sloot is. Bij onderhoud met meer aandacht voor de ecologie wordt rekening gehouden met kansen voor planten en dieren. Begroeiing in het water biedt een schuilplaats voor dieren, maar een te grote hoeveelheid waterplanten is echter slecht voor de doorstroming en berging.”

Dat het belangrijk is dat de waterhuishouding in sloten op orde is, bleek afgelopen weken. Het waterschap vertelt dat er in het gebied zo’n 120 tot 160 millimeter aan neerslag viel. Normaal gesproken valt er in diezelfde periode slechts ongeveer 80 millimeter.