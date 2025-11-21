Waterkoud weer met kans op (winterse) neerslag tot na het weekend

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Lage temperaturen, een fris windje en kans op winterse buien. Wie geen kalender bekijkt, zou kunnen denken dat het bijna Kerst is. Maar Groningen mag zich toch echt nu al opmaken voor een aantal dagen waarin een sjaal, muts en handschoenen niet mogen missen wanneer men de deur uitstapt. Een paraplu mee is ook geen slecht idee.

Door Johan Kamphuis

Vrijdagavond is er kans op lokale gladheid. Bruggen, viaducten, op- en afritten en vooral klinkerwegen kunnen glad zijn als gevolg van bevriezing van natte wegdelen. Het KNMI heeft tot zaterdagochtend ‘code geel’ afgegeven vanwege dit weerbeeld.

Er is zaterdagochtend eerst nog een waterig zonnetje van de partij, maar verder is er veel bewolking. Verder is het waterkoud met 2 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuiden is matig, waardoor het voor het gevoel de hele dag een paar graden vriest.

In de nacht naar zondag is er kans op een winters buitje bij 0 tot -1 graad. Zondag overdag houdt het waterkoude weer aan. Het is overwegend bewolkt en tot in de namiddag droog. Dan volgt neerslag, waarschijnlijk in de vorm van enkele uren (natte) sneeuw. De temperatuur schommelt dan rond 0 of 1 graad en als hert hard en lang genoeg sneeuwt, dan kan het zomaar wat wit gaan worden.

De temperatuur loopt in de nacht naar maandag licht op en wordt gevolgd door regen. Begin volgende week wordt het weliswaar zachter (maandag 3 graden, dinsdag en woensdag 5 graden) maar het is bewolkt en waterkoud. Vaak is het droog, maar zo nu en dan valt er lichte regen.