Wachttijden CBR verbeterd, dus keert tussentijdse toets terug in Groningen

Vanaf januari volgend jaar kunnen rijscholen en leerlingen in Groningen weer een tussentijdse toets laten afnemen. Daarmee komt de toets sneller terug dan gepland, aldus het CBR.

Rijscholen kunnen vanaf deze vrijdag alvast weer een tussentijdse toets reserveren bij de CBR-locaties in de noordelijke provincies, waaronder Groningen.

Sinds 1 april kon de tussentijdse toets niet worden aangevraagd. De toetser en verstrekker van rijbewijzen had het idee dat dit ongeveer een jaar zou duren.

Maar het CBR meldt vrijdag dat de wachttijd voor het praktijkexamen voor de auto de afgelopen weken sterk is gedaald. In alle noordelijke provincies is de termijn inmiddels stabiel onder de acht weken gebleven. Daardoor is er ruimte ontstaan om de tussentijdse toets weer aan te bieden.