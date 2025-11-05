VVD wil tijdelijke Gerrit Krolbrug uit eigen zak betalen, wethouder waarschuwt voor vertraging

Foto: oogtv

Er moet een tijdelijke Gerrit Krolbrug komen voor fietsers en voetgangers gedurende de periode dat de nieuwe brug wordt aangelegd. De VVD komt binnenkort met een tegenbegroting waarbij de partij de tijdelijke oplossing uit gemeentelijke middelen wil financieren.

Woensdag wordt op het Stadhuis gesproken over de gemeentebegroting voor 2026. Rik Heiner van de VVD: “Wij vinden dat er veel dingen anders moeten. Net als het CDA heeft aangekondigd zullen ook wij met een tegenbegroting komen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de Gerrit Krolbrug. We hebben weinig vertrouwen in geld vanuit Den Haag. Daarom lijkt het ons goed om in de begroting voor volgend jaar een post op te nemen om deze tijdelijke verbinding mogelijk te maken. Dit gaat de duizenden voetgangers en fietsers helpen.”

Gerrit Krolbrug

De oude Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren door een binnenvaartschip, waardoor het beweegbare deel onherstelbaar beschadigd raakte. Onlangs maakte Rijkswaterstaat bekend dat de kosten voor de nieuwe brug van 70 miljoen naar 90 miljoen euro stijgen. Om die meerkosten op te vangen, komt er geen tijdelijke fietsverbinding bij de naastgelegen busbaanbrug. Fietsers en voetgangers moeten daardoor drie jaar lang een omleidingsroute volgen via de Noordzeebrug of de Oostersluis.

Jalt de Haan van het CDA probeert de actie van de VVD te begrijpen: “Wat gaat het opzetten van deze post helpen in de gesprekken met het Rijk?” Heiner: “Dat gaat niet helpen. Maar we hebben geen tijd te verliezen. Als we nu bij het Rijk gaan aankloppen, dan zal daar geen geld beschikbaar zijn. Geen geld is geen tijdelijke brug. We moeten iets doen. We kunnen het niet laten gebeuren dat bijvoorbeeld schoolkinderen kilometers om moeten fietsen.”

De ‘mooiste Brug ter wereld’

GroenLinks stemt niet in met de VVD-plannen. Femke Folkerts: “Het Rijk heeft de wens neergelegd om er een hoge brug van te maken. Het is dan ook logisch dat degene die de wens heeft hier voor gaat betalen. Mijn partij gaat niet akkoord met een omleidingsroute waarbij fietsers hun fiets omhoog moeten sjouwen.” Heiner: “De meerderheid van de raad heeft gezegd dat de Gerrit Krolbrug de mooiste brug ter wereld moet worden. Is dit dan nu niet een politiek spel waar uiteindelijk de inwoner de pineut van is? Wat wilt u?” Folkerts: “Ik vind dit een valse tegenstelling. Groningen verdient de mooiste brug, maar dan wel op een manier waar niemand voor om hoeft te fietsen.”De wens voor een tijdelijke Gerrit Krolbrug wordt overigens ook benoemd door D66 en de Partij voor het Noorden.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer zegt bovenop het onderwerp te zitten. “Vandaag geplande gesprekken met twee demissionaire ministers over de brug zijn niet doorgegaan. Ik ga dit daarom opnieuw onder de aandacht brengen. Waar we het over hebben, is dat deze brug een rijksproject is.” De wethouder corrigeert de VVD op financiële en procedurele gronden: “De VVD stelt dat er nog geld beschikbaar is: dat klopt niet. Als de brug 10 miljoen euro gaat kosten en de VVD krijgt groen licht voor haar plan, dan zullen we als gemeente 10 miljoen op tafel moeten krijgen. Het aanpassen van de plannen, wat ook genoemd wordt door de VVD, betekent dat je teruggaat naar de tekentafel. Dat zal zorgen voor extra vertraging. Ik ga dit onderwerp opnieuw onder de aandacht brengen bij de minister.”