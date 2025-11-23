VV Glimmen viert verjaardag met terugblik op de Mosterdpot in krant

Foto Andor Heij. De Mosterdpot. Voormalig voetbalveld Glimmen. Appelbergen

Voetbalvereniging Glimmen bestond de afgelopen week 58 jaar. Dat is op zichzelf geen bijzondere mijlpaal, maar de viering is wel extra speciaal dit jaar. De club heeft namelijk een verjaardagskrant uitgebracht.

“We wilden graag iets met onze verjaardag doen en zijn met twee leden van het eerste uur naar de Mosterdpot in Appèlbergen gegaan, waar het voetballen ooit begon”, zegt Richard Hendriks. Hij nam het initiatief voor de krant. “Daar kwamen de verhalen al snel los en toen dachten wij direct om er niet alleen een berichtje voor de website van te maken, maar een hele krant.”

Samen met een mede-schrijver verzamelde Hendriks allerlei anekdotes over die locatie in het bos, waar behalve het veld verder niets aanwezig was; geen elektriciteit of stromend water bijvoorbeeld. “Dat losten ze op door thee te serveren uit de kroeg en de elektriciteit losten ze op met een aggregraat, maar dat moest worden gevuld met benzine. Dat was destijds één van de vrijwillige taken.”

De krant is zaterdag in de kantine gelegd en eveneens online verschenen. “De reacties zijn positief”, zegt Hendriks. “We hadden al verteld in onze nieuwsbrief dat er iets bijzonders aan zat te komen, maar dit hadden veel mensen niet verwacht.”

Luister het interview uit Haren Doet op OOG Radio hier terug: