Vuurwerkslachtoffer (25) Stadspark overleden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De 25-jarige man die vorige week ernstig gewond raakte bij een vuurwerkincident in het Stadspark is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt RTV Noord.

Het ongeluk gebeurde vorige week in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur bij de ingang van het park op de Concourslaan. “Agenten melden dat het slachtoffer vuurwerk wou afsteken en dat het daarbij mis ging”, liet nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl toen weten. Het slachtoffer werd aangetroffen door omstanders die een harde knal hoorden en daarna een persoon op straat aantroffen. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zij hebben het slachtoffer gereanimeerd. Daarna is de persoon zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.” Uiteindelijk heeft die hulp dus niet mogen baten.

Afgelopen week liet de politie weten dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt. Wel wordt er onderzoek gedaan waar het vuurwerk vandaan komt.