Vrouw uit Stad krijgt drie jaar celstraf voor achterhouden kinderen in Brazilië

Een 36-jarige vrouw uit de gemeente Groningen is vrijdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, omdat ze haar twee dochters heeft weggehouden bij hun vader. Haar jongste dochter is nog steeds in Brazilië.

De vrouw nam in december 2024 haar twee dochters mee naar Brazilië voor een vakantie. Ze keerde veel later terug dan afgesproken. Alleen de oudste dochter kwam terug naar Nederland. De jongste dochter verblijft naar verwachting nog steeds bij familieleden in Brazilië.

Volgens het OM en de rechtbank heeft de vrouw haar kinderen opzettelijk onttrokken aan het gezag van hun vader en geprobeerd het verblijf van de jongste dochter te verbergen. De rechtbank vindt dat ze de kinderen gebruikte om de vader te kwetsen en daarmee ook de belangen van de kinderen ernstig schaadde.

De vrouw en haar advocaat stelden dat ze door overmacht handelde. Ze zeiden dat hevige regen en overstromingen in Brazilië en een niet geldig paspoort het onmogelijk maakten om eerder terug te keren. Ze gaven ook aan dat de vrouw dacht dat de vader de kinderen zou hebben misbruikt of mishandeld en dat ze hen achterhield om de kinderen te beschermen.

De rechtbank accepteerde dit verweer niet. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, met daarnaast nog eens een jaar voorwaardelijk. Als de jongste dochter niet terug is voor het einde van de straf, moet de moeder uit Stad ook dit laatste jaar in de cel doorbrengen.

Ze krijgt daarnaast een contactverbod van vijf jaar en mag zich niet in de buurt van de vader of de kinderen bevinden. Ook moet de vrouw schadevergoeding betalen aan de vader en de kinderen voor de schade die is ontstaan door haar acties.