Vrouw in scootmobiel belandt in sloot aan Johan van Zwedenlaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een vrouw in een scootmobiel is vrijdagavond aan de Johan van Zwedenlaan terecht gekomen in een sloot. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.50 uur ter hoogte van de Jan Altinkbrug. “Door nog onbekende oorzaak kwam de vrouw in een sloot terecht die parallel loopt aan het fietspad,” vertelt Ten Cate. “Naast de brandweer kwamen ook de politie en een ambulance ter plaatse. Hulpverleners hebben de vrouw uit de sloot gehaald. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gecontroleerd, maar zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.