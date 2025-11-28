Vrouw die medewerkers UMCG stalkte en bedreigde en OM gaan in hoger beroep

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Zowel de 30-jarige oud-RUG-studente tandheelkunde als het Openbaar Ministerie (OM) gaan in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerder deze maand. Dat meldt RTV Noord vrijdagochtend. De vrouw werd twee weken geleden veroordeeld tot twaalf maanden celstraf en tbs met dwangverpleging voor onder meer stalking, bedreiging en belediging.

Het OM doet dat omdat de officier van justitie eerder een langere gevangenisstraf had geëist dan de rechtbank oplegde. De vrouw zelf gaat in beroep omdat zij het niet eens is met de uitspraak.

De rechtbank oordeelde twee weken geleden dat de oud-studente jarenlang het leven van zeker twaalf medewerkers van de opleiding tandheelkunde van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen ernstig ontregelde, nadat ze de opleiding in 2022 moest verlaten vanwege haar gedrag. Dat accepteerde ze niet en begon medewerkers van de RUG en het UMCG via social media, e-mails en chatberichten te intimideren, te beledigen en te bedreigen. Ook hing zij meerdere pamfletten op waarop de slachtoffers openlijk tentoongesteld werden.

Ondanks toegangsverboden bleef zij het UMCG binnengaan en bleef ze de confrontatie met medewerkers aangaan. De rechter legde de vrouw daarom al eerder een locatieverbod en een contactverbod op. Ze hield zich daar niet aan en werd in november 2023 opgepakt. Zelfs in de gevangenis stuurde ze nog dreigende brieven en tijdens de rechtszaak werkte ze nergens aan mee.

Wanneer het hoger beroep wordt behandeld, is nog niet bekend.