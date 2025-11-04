Vrijwilligerscentrale link050 viert haar 10-jarig jubileum!

Wat begon als een droom van enkele medewerkers van de MJD, is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende organisatie! Sinds de oprichting in 2015 zijn we gegroeid naar negen medewerkers en twintig vrijwilligers. Met dit deskundige team bieden we een breed scala aan diensten.

Wat is link050 ?

Link050 is dé vrijwilligerscentrale voor vrijwilligers, bewonersinitiatieven en organisaties. Je kunt bij ons terecht voor vragen en advies, leuke vrijwilligersvacatures, netwerkbijeenkomsten, trainingen en workshops. Je kunt met problemen terecht bij onze vertrouwenscontactpersonen, we delen inspirerende vrijwilligersverhalen en publiceren thematische magazines waar de vrijwilliger centraal staat.

Om ons 10-jarig bestaan te vieren, organiseren we voor onze netwerkpartners een speciale conferentie op 5 november met als thema ‘Verbinding’. Samen sterk voor vrijwilligerswerk in Groningen!

In de ochtendshow was Jeanine van Velzen – Talens (Consulent vrijwillige inzet West) om hier over te vertellen.

