Vrijdagavond gaat de grootste kerstbal van Europa weer aan

Foto: Joris van Tweel

DOT steekt vrijdagavond, na een jaar afwezigheid, weer de grootste kerstbal van Europa aan. Om 18.00 uur gaan de lampjes aan van de grote ronde bol aan de Vrydemalaan.

Het gebouw veranderde tot en met 2023 elke winter in een enorme, lichtgevende kerstbal. Maar dat zou, zo leek het destijds, de laatste keer zijn. Twee jaar geleden werd duidelijk dat de lampjes aan vervanging toe zijn. Dit herstellen of vervangen werd toen als te kostbaar gezien. Vorig jaar bleef de dome aan de Vrydemalaan daardoor ook donker.

Op den duur zal DOT moeten wijken vanwege de realisatie van de Healthy Ageing Campus van het UMCG, RUG en de gemeente. Maar na een tijdje leeg te hebben gestaan is in DOT toch weer horecabedrijf gevestigd, omdat het gebouw van de gemeente een paar jaar langer mag blijven staan. Daarom gaan vrijdagavond weer duizenden lampjes tegelijk aan.

Op het terras klinkt kerstmuziek en bezoekers kunnen glühwein of warme chocolademelk drinken. Vanaf 17.00 uur is het terras open voor publiek. Rond zes uur telt de menigte samen af naar het moment waarop de bol wordt verlicht. Daarna blijft de kerstbal de hele winter aan tot en met de week van Eurosonic/Noorderslag, midden januari.