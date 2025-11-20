Vrijdag mix van wolken en zon

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Vrijdag en zaterdag verlopen koud maar overwegend droog, met af en toe zon en maxima van 2 à 3 graden. Zondag wordt het bewolkter en kouder, met een vrij krachtige zuidenwind en in de middag kans op natte sneeuw rond 1 graad.

door Johan Kamphuis

Vrijdag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het is koud bij 2 of 3 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuidwesten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar zaterdag ontstaat er meer bewolking. Ook neemt de kans op een winterse buitje toe. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.

Zaterdag blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Bij een matige en koude zuidenwind wordt het 2 of 3 graden. In de nacht minima rond het vriespunt.

Zondag is het bewolkt en waait er een koude wind uit het zuiden tot zuidoosten die vrij krachtig wordt, windkracht 4 tot 5. Het is bewolkt en in de middag volgen perioden met natte sneeuw. Het kwik schommelt dan rond een waterkoude 1 graad en als het hard genoeg gaat sneeuwen zou het wat wittig kunnen worden.

Begin volgende week is het bewolkt en op maandag regenachtig. Het wordt milder met 4 of 5 graden als maximumtemperatuur en de nachtvorst verdwijnt. Meer over het weer: kijk op de weerpagina of luister om 8:50 uur naar de OOG/Ochtendshow voor het weerpraatje.