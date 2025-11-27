Vrijdag grotendeels droog met kans op een spatje regen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen wordt het zacht weer, met veel bewolking en in het weekend kans op neerslag.



door Johan Kamphuis

Vrijdag is er veel bewolking met in de vroege ochtend hier en daar nog een spatje lichte regen. Verder blijft het droog. Later in de middag vanuit het westen een kleine kans op een opklaring. Met een matige zuidwestenwind wordt zachte lucht aangevoerd, het wordt 11 graden.

Zaterdag blijft het droog. Er is veel bewolking maar af en toe kan er een wat waterig zonnetje door de wolken schijnen. Met 10 graden blijven we in de dubbele cijfers en de wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht gaat het regenen.

Zondag is er af en toe zon met later een bui. Het waait stevig uit het westen tot zuidwesten, windkracht 5 en het is zacht met 8 tot 10 graden.