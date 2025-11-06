Vrijdag droog met later kans op zon

Foto: Denise Overkleeft

De komende dagen zijn rustig en droog. Wel beginnen de dagen grijs, met in het weekend kans op nevel en mist.

Vrijdag blijft het droog. De dag begint gedeeltelijk grijs. In de loop van de dag laat de zon laat zich vanuit het zuiden steeds vaker zien. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 13 of 14 graden. In de nacht kan nevel of mist ontstaan.

Ook in het weekend blijft het rustige herfstweer aanhouden. Zaterdag en zondag zijn er perioden met bewolking, met vooral in de ochtend kans op mist. Zaterdag is het zo goed als windstil.

Er is kans dat de zon moeite heeft om door te breken. De temperatuur blijft daarom, ten opzichte van de rest van Nederland, achter bij zo’n 13 of 14 graden. In de avonden en nachten is opnieuw kans op nevel en mist.

Na het weekend blijft het nog even zacht, maar vanaf dinsdag neemt de kans op regen toe en wordt het overdag wat koeler, rond de 10 graden.