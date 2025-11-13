Vrijdag bewolkt en regenachtig

bron foto: Elin Stil

De komende dagen is het wisselvallig met lage temperaturen. De wind komt uit het noordoosten.

Door Johan Kamphuis

Vrijdag is het bewolkt en zijn er perioden met regen. In de ochtend is het 10 en in de middag 7 of 8 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag is het waterkoud en is er veel bewolking. Hier en daar valt een spatje regen en het wordt 6 graden. De noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4.

Zondag blijft het droog en is er af en toe zon. Dan wordt het 7 graden met in de nacht een winterse bui en minima dalend tot dichtbij het vriespunt. Voor de lange termijn: kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow