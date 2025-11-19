Vooruitgang in Groningen-Noord dankzij Regio Deal

Foto Andor Heij

De Regio Deal heeft gezorgd voor een verbetering van de leefbaarheid en brede welvaart in de noordelijke wijken van de stad. Dat meldt het gemeentebestuur.

Met een investering door het rijk in de gemeente van 30 miljoen euro zijn inmiddels 71 projecten uitgevoerd. Die projecten richten zich op meedoen in de maatschappij, veiligheid, kansen voor kinderen en wijkontwikkeling. De resultaten zijn volgens de gemeente vooral te danken aan de inzet van bewoners, sociaal werkers, scholen, woningcorporaties en andere partners.

Uit een rapport over de Regio Deal blijkt dat bewoners vinden dat hun buurt erop vooruit is gegaan en dat ze zich gelukkiger voelen. Dat vinden met name mensen uit Selwerd, Tuinwijk en de Indische buurt. De Hoogte en Vinkhuizen blijven nog wat achter.

Verder zijn meer bewoners actief geworden in hun wijk en zijn er meer kansen op werk gekomen. Dat komt door initiatieven als wijkbedrijven, stratenaanpak, verlengde schooldagen, ontmoetingsplekken en creatieve projecten.

Toch blijft volgens het rapport de kloof met de rest van Groningen nog groot. Armoede, verschillen in gezondheid en gevoelens van onveiligheid vragen blijvende aandacht, de problemen zijn complex en vragen om een langdurige inzet van zeker 15 tot 20 jaar.