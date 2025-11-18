Voorlopig geen auto’s over Dorkwerderbrug, fietsers en voetgangers mogen misschien woensdag weer

Foto: Sofie Dallinga

De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal blijft voorlopig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Rijkswaterstaat laat dinsdagmiddag weten voorlopig geen auto’s en vrachtwagens over de brug te laten, omdat dit een te zware belasting zou kunnen zijn voor de beschadigde overspanning van het Van Starkenborghkanaal.

Voor de brug staan voorlopig een aantal betonblokken om autoverkeer te weren. Rijkswaterstaat voerde dinsdagmiddag een aantal tests uit met de brug. Het brugdek werd een aantal keren op en neer gelaten, om te zien of het brugdek nu weer goed sluit. Als deze testreeks succesvol blijkt, mogen fietsers en voetgangers (waarschijnlijk vanaf woensdag) weer over de brug.

Maar voor auto’s en vrachtwagens is het nog te vroeg dag. Vorige week werd de brug geraakt door een binnenvaartschip en daarbij raakte een draagbalk beschadigd. Rijkswaterstaat onderzoekt nu de schade en controleert de hele constructie op veiligheid. Voordat dit onderzoek klaar is, neemt Rijkswaterstaat geen risico. Gemotoriseerd verkeer moet daarom tot nader order omrijden via de brug bij Aduard of de Noordzeebrug.

De Dorkwerderbrug werd in mistige ochtend van vrijdag 7 november aangevaren door een vrachtschip. De aanvaring veroorzaakte aanzienlijke schade. Om scheepvaartverkeer mogelijk te houden, stond het brugdek tot vandaag constant omhoog. De toedracht van de aanvaring, waarbij mogelijk dichte mist een rol speelde, wordt door de politie onderzocht.