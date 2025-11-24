Violenhof krijgt groene make-over: nieuwe bomen, plantvakken en plannen voor 2026

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De Violenhof in de Hortusbuurt-Ebbingekwartier heeft een opvallende metamorfose ondergaan. Waar de doorgang tussen het Nieuwe Kerkhof en de Violenstraat tot voor kort bestond uit een kaal pleintje met enkele plantenbakken, is nu een groene ruimte gecreëerd.

Twee grote plantvakken zijn aangelegd en er zijn nieuwe bomen en struiken geplant, waardoor het gebied een veel natuurlijker en vriendelijker uitstraling heeft gekregen.

Het plein wordt omringd door een appartementengebouw met 33 woningen. Twee jaar geleden besloot een groep bewoners, verenigd in de Groengroep, dat het tijd was voor verandering. Hun doel: het plein vergroenen, beter voorbereiden op het veranderende klimaat en de biodiversiteit in de buurt stimuleren. Daarnaast moest de plek simpelweg prettiger en groener worden voor iedereen die er woont of langskomt.

Die ambitie bleek het startpunt van een intensief traject. Overleggen, het zoeken van de juiste contacten, financiering regelen, ontwerpen maken en soms ook geduld hebben — de bewoners zetten onvermoeibaar door. In september werd uiteindelijk de offerte voor de aanleg getekend en kon de uitvoering beginnen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door hovenier Donkergroen, die ook het reguliere onderhoud in de Violenhof verzorgt. Voor de randen rondom de nieuwe borders werd hergebruik gemaakt van stenen uit het plein. In beide vakken staat nu een inheemse boom, aangevuld met diverse inheemse struiken. Dankzij bijdragen van het Loket Leefbaarheid, de Gemeente Groningen en het Groen Doen Fonds kon het project daadwerkelijk van start.

De Groengroep kijkt nu vooruit naar het voorjaar van 2026, wanneer het project feestelijk wordt afgerond met een gezamenlijke plantdag. Tijdens dat moment wordt het resterende groen samen met bewoners, omwonenden en genodigden aangeplant. De voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang, en om de laatste financiering rond te krijgen wordt onder meer gedacht aan crowdfunding. Details daarover volgen later.

Dit artikel is gebaseerd op berichtgeving van wijkblad Kop d’r Veur (Hortusbuurt & Ebbingekwartier).