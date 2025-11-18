Vijftien miljoen NPG-geld van provincie voor scholing en omscholing

Foto: Sebastiaan Scheffer

De provincie Groningen stelt ongeveer 15 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen beschikbaar voor projecten die mensen helpen werk te houden of nieuw werk te vinden. Organisaties kunnen vanaf donderdag subsidie vragen voor projecten die leren en ontwikkelen in de regio versterken.

Stichtingen, gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden kunnen geld vragen voor projecten mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt ondersteunen. De provincie wijst daarbij onder meer naar laagopgeleiden, ouderen, migranten en anderen die moeite hebben om werk te vinden of te houden.

Organisaties kunnen geld aanvragen voor projecten die mensen nieuwe kennis of vaardigheden geven die nu nodig zijn op de arbeidsmarkt. Denk aan omgaan met computers en digitale systemen, het bevorderen van werkgelegenheid in sectoren waar een personeelstekort is (techniek, zorg of bouw) en zaken die de manier van werken makkelijker of prettiger maken.

Een project dat aan de voorwaarden voldoet (die vind je hier) krijgt maximaal zeventig procent van de kosten vergoed. De subsidie per project ligt tussen de 100.000 en 4 miljoen euro. Aanvragen kan van vanaf donderdag (20 november) tot en met 31 december 2028.