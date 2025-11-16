Viering van kleinere faculteiten met mars en muziek: “De fusieplannen leiden tot veel zorgen en onbegrip”

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Het College van Bestuur (CvB) van de Rijksuniversiteit Groningen is van plan de kleinere faculteiten samen te voegen met een grotere. Dit besluit leidt tot grote onrust onder studenten en docenten. Om hun zorgen kracht bij te zetten, organiseren de studenten komende woensdag een ‘viering van de kleine faculteiten’ voor het Academiegebouw, zo vertelt Suze van Schaik, studentlid van de faculteitsraad.

Suze, wat gaat er komende woensdag gebeuren?

“De bedoeling is dat de studenten en stafmedewerkers van de faculteiten Religie en Wijsbegeerte zich in de middag gaan verzamelen bij hun faculteit. Vanaf daar lopen we naar het Academiegebouw. Een vierde faculteit, Ruimtelijke Wetenschappen, zit op de Zernike Campus. Voor hen is een wandeling naar de binnenstad iets te ver, dus zij gaan waarschijnlijk in ‘optocht’ op de fiets. We zijn op dit moment bezig om de wandeling onder begeleiding te laten plaatsvinden van een drumband, zodat we de mars ook muzikaal kracht bij zetten. Uiteindelijk verzamelt iedereen zich voor het universiteitsgebouw.”

Fusie faculteiten

De plannen om de faculteiten samen te voegen spelen al langer. Vorige maand stelde het CvB het besluit nog uit. Men wil eerst opnieuw met medewerkers en studenten in gesprek over hun zorgen. Eigenlijk had er begin-oktober een besluit genomen moeten worden, maar de verwachting is dat dit nu in het voorjaar van 2026 gaat gebeuren.

Daar zal een overhandiging plaatsvinden, toch?

“Klopt. Aan het begin van de viering zal de secretaris van het College van Bestuur een speciale editie van het filosofisch faculteitsblad Qualia in ontvangst nemen met daaraan toegevoegd een brief voor het CvB. In de brief staat de eis verwoord vanuit de studentenvertegenwoordigers van de Kleinere Faculteiten om schriftelijk antwoord te krijgen op onze zorgen en vragen die in eerdere brieven aan het CvB geuit zijn. Daarbij gaat het specifiek over het perspectief voor studenten. In de Qualia staan onder andere mooie verhalen over de Faculteit Wijsbegeerte, een pleidooi tegen de fusie van de student assessor van de Faculteit Wijsbegeerte en een gaststuk geschreven door studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.”

Even een paar stappen terug. Het gaat dus om het samenvoegen van faculteiten. Zijn bezuinigingen op het onderwijs de reden?

“Dat is lastig om te achterhalen. Dit is mijn derde jaar in de faculteitsraad, dus ik heb dit onderwerp vanaf het begin meegemaakt. Enerzijds is inderdaad de reden dat door faculteiten samen te voegen, je geld kunt besparen. Maar het financiële plaatje is onduidelijk. Maar er speelt ook een andere reden: los van bezuinigingen is het met minder faculteiten makkelijker te besturen. Wij zien in ieder geval deze plannen niet zitten en dat is waarom we deze actie organiseren.”

De actie wordt door jullie omschreven als een ‘viering van de kleine faculteiten’. Hoe gaat het programma er uit zien?

“Voor het Academiegebouw vindt na de overhandiging van de Qualia een programma plaats. Er zullen verschillende sprekers zijn die stil zullen staan bij de waarde van de kleinere faculteiten. Zowel studenten als docenten krijgen het woord. En er zal muziek zijn: er zal op gitaar worden gespeeld en er zal gezongen worden. Het is dus absoluut niet een programma dat zich in mineur af zal gaan spelen: er zal wel een beetje een feeststemming hangen. Daarnaast is het ook geen protest, maar een viering. Ja, we zullen voor het Academiegebouw staan, maar niemand zal geblokkeerd worden. Het zal er heel vriendelijk aan toe gaan.”

Sinds dit nieuws speelt is er sprake van veel onrust onder studenten. Kun je dat uitleggen?

“Er zijn zorgen wat de gevolgen zijn van deze koers. Als je kijkt naar de onderbouwing van deze plannen, dan schiet deze tekort. Daar is veel onbegrip voor. Daar staat tegenover dat de faculteit waar ik onderwijs volg, de faculteit Wijsbegeerte, het heel goed doet. Zowel op onderzoeksvlak als ook op financieel gebied. Studenten en docenten kennen elkaar goed. Ze weten elkaar naadloos te vinden. Het zou zonde zijn als dat gaat verdwijnen. In een grote faculteit wordt de afstand groter en verdwijnt dat wat nu een faculteit zo goed maakt. Dus onze oproep is: laat dit in tact.”

Nu hoorde ik je zeggen dat de secretaris van het CvB de Qualia in ontvangst gaat nemen. De leden van het CvB konden toevallig zelf niet aanwezig zijn?

“Ik begrijp de vraag, maar wat ik begrepen heb is dat zij ook echt niet aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk hadden we hen er graag bij gehad. Aan de andere kant is het heel mooi dat ze hun secretaris afvaardigen zodat we hier in ieder geval een moment van kunnen maken.”

Op dit moment lijkt het woensdag een koude dag te gaan worden met buien. Is dat iets waar jullie je zorgen over maken?

“Ik denk dat het verstandig is om ons warm aan te gaan kleden. De bijeenkomst duurt een uur. Daarna is het de bedoeling dat we naar een horecagelegenheid in de Gelkingestraat gaan waar we ons op kunnen warmen, een drankje kunnen drinken en na kunnen praten. En onze hoop is, is dat onze viering iets los gaat maken. Dat het iets op gaat leveren.”