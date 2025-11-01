Vierde divisie: PKC’83 wint afgetekend van HZVV

Foto Andor Heij. PKC'83

PKC’83 rukte in de vierde divisie D op naar de negende positie. In Hoogeveen werd zaterdag afgetekend gewonnen van HZVV: 3-0.

Voor rust waren de ploegen aardig aan elkaar gewaagd met wat kansen over en weer. De Groningers waren effectiever, want Peter van Son opende na 37 minuten de score.

Na de pauze kreeg Rob Schokker twee goede kansen waarvan de eerste, een intikker, er in de 58e minuut in ging. HZVV probeerde het wel, maar PKC bleef betrekkelijk eenvoudig overeind. Doelman Swen Bakker hoefde maar één keer echt in te grijpen. In blessuretijd was het Willem Bel die de 3-0 eindstand op het bord schoot.

PKC’83 heeft nu 14 punten uit 10 wedstrijden. PKC speelt volgende week thuis tegen ONS Sneek.