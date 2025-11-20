Vier winnaars bij de Noorderpoort Jaarprijs 2025

De winnaars van de Noorderpoort Jaarprijs. Foto: Noorderpoort

Voor zo’n 600 aanwezigen in de Suikerfabriek werden donderdagavond in de categorieën betrokken, lef, ontdekken en kansrijk vier winnaars gekozen uit twaalf genomineerde werknemers en studenten van de Noorderpoort.

Tijdens deze 25ste editie werden voor het eerst meerdere winnaars gekozen. Het ging dit keer niet alleen om de beste student of beste leerbedrijf, maar ook om de beste collega’s, teams, projecten en eindproducten.

In de categorie Betrokken werd stallingsbeheerder Roelof uitgekozen tot winnaar. Op de Noorderpoort-locatie aan de Verlengde Visserstraat is hij een vertrouwd gezicht van de school

De prijs voor Lef ging naar het initiatief ‘Liefde-en-seks-loket’. Docenten Lisanne en Denisa zagen dat veel studenten in Veendam met vragen over liefde en seksualiteit rondliepen. Naast een toegankelijk lesprogramma van tien weken creëerden zij een loket waar studenten ook buiten de lessen terechtkunnen.

De titel Kansrijk ging donderdagavond naar praktijkbegeleider Maria van het bedrijf PQ Silicas in Winschoten. Volgens de jury creëert zij een veilige, vertrouwde omgeving waarin studenten zich ook als mens kunnen ontwikkelen.

De categorie Ontdekken werd gewonnen door het project waarbij logistiekstudenten iedere maandag meewerken bij de Voedselbank Groningen. Daar ervaren zij wat leren in de praktijk werkelijk betekent: samen de schouders eronder zetten, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en ontdekken hoe je als professional én als mens kunt groeien.

Commissaris van de koning René Paas sprak als juryvoorzitter warme woorden over het mbo. “Het mbo is van onschatbare waarde. Ons land draait op vakmensen, niet alleen economisch, maar ook in ons dagelijkse leven. Juist hier in Groningen zien we hoe belangrijk het mbo is. We moeten de jongeren koesteren die zeggen: ‘ik ga een vak leren en daar wil ik ontzettend goed in worden’.”