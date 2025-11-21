Vier schrijvers uit Noord-Nederland krijgen hulp bij hun eerste boek

Vier schrijvers uit Noord-Nederland krijgen dit jaar hulp bij het maken van hun eerste boek. Ze gaan deelnemen aan het nieuw programma De Aanzet, waarin ze een jaar lang begeleiding en advies krijgen.

Uit ruim honderd aanmeldingen zijn Lieke van den Krommenacker, Liene Schipper, Hannes Schievink en Laura Mijnders gekozen. Hun namen werden vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de openingsavond van festival Explore the North in Leeuwarden. De vier schrijvers krijgen persoonlijke begeleiding, workshops, en kansen om hun werk op festivals te laten zien. Daarnaast krijgt elke schrijver een bijdrage van 12.500 euro om hun plannen te realiseren.

Een van de schrijvers komt uit Groningen: Lieke van den Krommenacker is cultuurjournalist, verhalenverteller en boekverkoper

in Stad. Ze gaat met het geld wat ze kreeg een roman schrijven met verhalen over een sauna aan de rand van de zee, waar dagelijks zwemmers, dippers en dromers samenkomen.

Daarnaast is Laura Mijnders (dichter, schrijver en kunstenaar uit Assen) bekend in Stad, omdat ze huisdichter was van de Rijksuniversiteit Groningen in het collegejaar 2021-2022. Ze won al eens de Remco Ekkers Poëzieprijs. Tijdens De Aanzet werkt ze aan haar deels autobiografische roman Mistkind, over een meisje dat opgroeit tussen kroeg en kerk.

De Aanzet en is opgezet door We the North, NOORDWOORD, Explore the North en Stichting Literaire Activiteiten in Drenthe. Het helpt schrijvers om beter te worden in schrijven en hun werk goed te kunnen verkopen.