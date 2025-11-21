Fatbiker ontsnapt ternauwernood aan trein op Peizerweg en dwingt machinist tot noodstop

ProRail brengt deze vrijdag een duidelijke boodschap naar buiten voor fietsers in Stad, vooral voor wie lak heeft aan rode overweglichten op de Peizerweg. In een video van ProRail is te zien hoe een fatbiker (met passagier) ternauwernood aan een trein ontsnapt bij de spoorwegovergang, waar jaarlijks honderden verkeersovertredingen worden gezien.

“Op de beelden zie je een fatbiker, die via de tegengestelde rijbaan voor auto’s een gesloten overweg opgaat in Groningen”, vertelt incidentenbestrijder Rutger Pruijs van ProRail via Instagram over het incident dat een paar maanden terug plaatsvond. “Het rode overweglicht brandt hier al zeker 25 seconden!”

Beelden via ProRail (Instagram)

‘Levensgevaarlijk en traumatisch voor de machinist’

De machinist trok direct aan de noodrem omdat er acuut gevaar was, aldus ProRail: “Ondanks dat het voor de fietser goed afloopt, zijn de gevolgen serieus. Het is levensgevaarlijk en traumatisch voor de machinist.”

Ook vormde de actie van de fatbiker een bron van grote hinder voor het treinverkeer: “De machinist trekt aan de noodrem bij acuut gevaar en meldt dit direct bij de treindienstleider. Er moet vervolgens toestemming gegeven worden om weer te rijden, dit duurt enkele tot tientallen minuten. De trein loopt daardoor vertraging op, en de volgende treinen daardoor ook. Het spoor is namelijk bezet of geblokkeerd. In sommige gevallen wordt het treinverkeer op het traject stilgelegd of omgeleid.”

Jaarlijks honderden overtredingen op Peizerweg

Volgens Pruijs spoorde hij zijn werkgever aan om de beelden te delen, omdat de Peizerweg misschien wel de beruchtste plek is in Nederland voor dit soort levensgevaarlijke acties. Regelmatig worden er, in een paar uur tijd, tientallen overtreders op de bon geslingerd bij de spoorwegovergang voor het negeren van de rode lichten.

“Flitscamera’s bij deze overweg registreren jaarlijks honderden verkeersovertredingen bij deze spoorwegovergang”, besluit Pruijs op Instagram. “Ook is dit de locatie waar de meeste verkeersboetes worden geschreven door BOA’s van ProRail. Om mensen bewust te maken van de risico’s, heb ik de afdeling communicatie van ProRail gevraagd de beelden te delen.”