Vernieuwing station Groningen nog in volle gang

Impressie van de zuidzijde van het Station Groningen. Bron: Groningen Bereikbaar

Sinds juli heeft Groningen een gloednieuw station. Met moderne perrons, een ondergronds reizigersplein en treinen die nu kunnen doorrijden is een grote stap gezet. Toch is het werk nog niet klaar. Volgens Groningen Bereikbaar duren de werkzaamheden zeker tot juni 2026.

De verbouwing was een enorme klus. 64 dagen lang reden er minder of geen treinen van en naar Groningen. Op zondag 13 juli kwam daar een einde aan, toen de eerste trein het vernieuwde station binnenreed.

Perronplein en winkels

Volgens Bas ten Berge van ProRail wordt tot het eind van dit jaar gewerkt aan de afwerking van het perronplein, tussen de trappen en het stationsgebouw. “Er komen gerenoveerde perronkappen terug en drie kleine gebouwtjes worden ingericht als winkeltjes, waarschijnlijk met horeca of fastfood,” vertelt hij. Ook aan de randen van het plein, richting het Emmaviaduct en het UWV-gebouw, zijn nog werkzaamheden.

Busstation verhuist in 2026

In juni 2026 verhuist het busstation definitief naar de zuidkant van het station. De bustunnel ligt er al, maar de aansluitende wegen worden nog aangelegd.

De fietstunnel en fietsenstalling

Een groot technisch project is de ondergrondse fietstunnel, die straks het zuiden en noorden van het station met elkaar verbindt. Onder het monumentale stationsgebouw moet nog een deel worden aangelegd. “De fundering ligt dieper dan verwacht, dus dat vraagt precisiewerk,” zegt Ten Berge. De tunnel moet in de zomer van 2027 klaar zijn.

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling blijft voorlopig gesloten, omdat de toegang via de fietstunnel nog ontbreekt. Tot die tijd kunnen reizigers hun fiets stallen bij de tijdelijke stalling aan de Achterweg.

Omgeving rond het station

Volgens projectmanager Wim Kamminga van de gemeente Groningen krijgt ook de stationsomgeving de komende jaren een metamorfose. Medio volgend jaar start de bouw van het zuidplein, dat een groene entree wordt voor reizigers en fietsers, met zitplekken, bomen en ruimte voor horeca. De Rijnstraat wordt doorgetrokken naar het plein, wat betekent dat enkele woningen aan de Parkweg verdwijnen.

Het Emmaviaduct wordt vanaf volgend najaar aangepast. Met een extra afrit in het midden krijgen bussen en auto’s directe toegang tot het nieuwe busstation en de parkeergarage. Ook aan de noordkant van het station wordt gewerkt aan een autoluwe, groene zone richting de binnenstad.

Nieuwe wijk Spoorkwartier

Aan de zuidzijde van het station komt de nieuwe wijk Spoorkwartier, met woningen, kantoren en winkels. Hier is ook ruimte gepland voor een grote popzaal van SPOT Groningen.