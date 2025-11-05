Vernieuwd Kardinge weer stap dichterbij

De start van een vernieuwd sportcentrum Kardinge is weer een stap dichterbij gekomen. Het stadsbestuur vraagt aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van 25 miljoen euro.

Het vernieuwde Kardinge moet een indoor sportcentrum worden met twee 25 meter zwembaden , indoor sporthallen, een competitiesporthal een schaatshal met een 400-meterbaan en in het midden een ijsvloer van 30×60 meter. Daarnaast komt er een aparte ijshal voor ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen. In totaal een oppervlakte van 45.000 vierkante meter. Het stadsbestuur vraagt aan de provincie ook een financiële bijdrage voor de aanleg van de ijsbanen van 15 miljoen euro. De gesprekken lopen goed maar er is nog niks toegezegd.

De vernieuwing van sportcentrum Kardinge moet ook een impuls geven aan het hele gebied rondom het sportcentrum.