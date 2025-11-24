Verdediger Wouter Prins jaar langer bij FC Groningen

Foto FC Groningen. FC Groningen - PEC Zwolle. Wouter Prins

Verdediger Wouter Prins heeft zijn contract met een jaar verlengd tot medio 2028. Zijn huidige contract liep tot 2027.

De 21-jarige Prins begon te voetballen bij Bellingwolde. Via die club, Noordster en Hoogezand kwam hij in 2015 bij de jeugdopleiding van FC Groningen. In 2023 debuteerde hij in het eerste elftal, waarvoor Prins inmiddels 53 keer is uitgekomen en één keer scoorde.

“Ik kwam hier als klein jongetje”, aldus Prins. “Ik heb alle teams doorlopen met een paar teamgenoten die er nu ook nog zijn, dat maakt het extra speciaal. Ik beschouw dit als een mijlpaal die ik weer behaald heb en dat ik nu wil doorbouwen. Ik wil mezelf goed laten zien, ontwikkelen en hopelijk weer een volgende stap maken. Het doel is hier een vaste basisspeler te worden en belangrijk te worden voor het team.”