Veertien bètastudenten uit Stad winnen 500 piek voor prestaties in eerste studiejaar winnen Jong Talentprijzen van KHMW

Veertien studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een landelijke Jong Talentprijs gewonnen voor hun goede resultaten in het eerste jaar van hun studie.

De prijzen zijn maandag uitgereikt in Haarlem door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Tien van de studenten kregen een aanmoedigingsprijs van vijfhonderd euro, omdat zij het hoogste cijfergemiddelde van hun studierichting in Nederland haalden. Daarnaast ontvingen vier Groningse masterstudenten een afstudeerprijs voor hun onderzoek. Voor deze prijzen zijn bedragen van 1000 tot 3000 euro beschikbaar gesteld.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij wil met de prijzen jong talent in de technische en exacte vakgebieden stimuleren. De winnende studenten volgen verschillende bètastudies, zoals natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, biologie en informatica.