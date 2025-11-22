Veel rookontwikkeling bij containerbrand Eglantierstraat

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

In een ondergrondse afvalcontainer aan de Eglantierstraat in de wijk Selwerd heeft vrijdagavond brand gewoed. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond 21.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het ging om een container op de kruising met de Mispellaan”, vertelt nieuwsfotograaf Joaquín Lo Sie Sen. “Toen brandweerlieden arriveerden rookte de container flink. Zij hebben een straal lagedruk afgelegd en hebben de container vol laten lopen met water. Door deze methode toe te passen, wordt de vuurhaard letterlijk gesmoord.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. “De situatie trok flink wat bekijks van omwonenden.”