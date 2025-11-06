Veel mantelzorgers in Groningen zijn zwaarbelast

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

De provincie Groningen telt meer dan negenduizend zwaar- tot overbelaste mantelzorgers. Dat is een toename van 6 procent ten opzichte van twee jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.

In ons land kunnen we niet zonder mantelzorgers: ze verlenen alledaagse zorg aan bijvoorbeeld een kind, ouder, of buur. Wel blijkt het een zware taak. In Groningen zijn ruim 57 duizend volwassenen mantelzorger Voor bijna 16 procent van hen is die taak eigenlijk te veel: ze voelen zich overbelast. Op 10 november wordt met de Dag van de mantelzorger aandacht gevraagd voor hun belangrijke werk.

Youri van der Avoird van Independer: “Mantelzorg betekent dat je onbetaald en vaak langdurig zorgt voor een naaste, bijvoorbeeld een kind met een beperking of ouder met dementie. Mantelzorgers nemen vaak te veel hooi op hun vork, ze geven de zorg met liefde, maar moeten dit ook combineren met een drukke baan en hun eigen gezin en huishouden. Deze zorgzame Nederlanders lopen daarmee snel het risico op overbelasting. Ze weten vaak niet dat ze bij een gemeente of zorgverzekeraar om steun kunnen vragen.”

Nergens in de provincie Groningen wonen er naar verhouding zoveel zwaarbelaste mantelzorgers als in Het Hogeland. Bijna één op de zes ervaart daar zware belasting of zelfs overbelasting onder hun zorgtaak. In de gemeente Groningen gaat het om 8,7 procent van de mantelzorgers.