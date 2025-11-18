Vader en moeder Bacuna stralen van trots: WK-kwalificatie Curaçao in de maak

Wie in de buurt van Harkstede woont gaat ze misschien wel horen. Vanuit de huiskamer moedigen vader John en moeder Lucille hun zoons Leandro en Juninho Bacuna aan. In het verleden speelden de broers voor FC Groningen, maar woensdagochtend om 02.00 uur (Nederlandse tijd) kunnen zij met het nationale voetbalelftal van Curaçao geschiedenis schrijven door zich te kwalificeren voor het WK voetbal van volgend jaar.

Niet in het stadion, maar wél volledig betrokken

Het liefst zouden John en Lucille in het stadion zitten, maar werk en reistijd maken dat lastig. “Als we elke wedstrijd erbij konden zijn, hadden we dat zeker gedaan. Maar nu kijken we gewoon thuis. De slingers en vlaggen hangen al klaar. Hapjes, drankjes, de tv aan, radio aan… alles tegelijk”, lacht John. “We zitten op het puntje van de bank en praten de hele wedstrijd door: wat beter kan, wat goed gaat. We leven echt mee.”

Nederlandse opleiding tilt Curaçao naar hoger niveau

Nooit eerder plaatste Curaçao zich voor het WK voetbal. De uitwedstrijd tegen Jamaica is beslissend: winst of een gelijkspel is genoeg voor deelname aan het WK voetbal dat volgend jaar plaatsvindt.

John spreekt uit eigen ervaring: hij speelde zelf voor de selectie van de voormalige Nederlandse Antillen, de voorloper van het huidige Curaçaose elftal. “Veel spelers van nu zijn in Nederland opgeleid. Het zijn profvoetballers en dat merk je. Vroeger bestond de selectie vooral uit jongens van de eilanden zelf. Nu is het niveau veel hoger en dat zie je terug op het veld. Dat Curaçao nu zo dichtbij WK-geschiedenis staat, vindt hij bijzonder. “We zijn nog nooit zó ver gekomen. Dit is echt uniek.”

Hoe de wedstrijd ook afloopt John en Lucille zijn trots op hun zoons én op het team. “Dit is waar je als voetballer van droomt,” zegt John. “Ze werken keihard. Het hele team verdient dit.” En als Curaçao zich plaatst? “Dan gaan we kijken hoe we erbij kunnen zijn volgend jaar,” zegt John vastbesloten.